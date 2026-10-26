Возле Эксмута в Западной Австралии спасатели освободили молодого дюгоня, запутавшегося в резиновом ремне привода вентилятора автомобиля, и перенесли его через песчаную отмель в более глубокие воды залива Эксмут. Животное заметили в среду в приливном эстуарии Вапет-Крик, примерно в 1230 километрах к северу от Перта, сообщает ABC News.

Операция заняла менее суток

Длина дюгоня составляла около двух метров, однако он мог весить несколько сотен килограммов. По словам исполняющего обязанности координатора морской программы Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Западной Австралии Сэма Майлза, на возвращение животного в более глубокую воду потребовалось менее 24 часов.

После оценки состояния дюгоня спасатели обратились за консультацией к специалистам зоопарка Перта и фонда Sea World Foundation. Затем животное зафиксировали, освободили от ремня, завернули в грузовую сетку и перенесли из мелководья через песчаную косу. Команда назвала дюгоня Вапи — в честь ручья, где его нашли.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Популяция испытывает давление

По данным Майлза, спасатели ранее не фиксировали подобных случаев запутывания в автомобильном ремне, поэтому не знают, где именно животное на него наткнулось. В то же время у дюгоня не было признаков значительного стресса.

В заливе Эксмут находится вторая по численности концентрация дюгоней в Западной Австралии после залива Шарк-Бей. Вид имеет статус уязвимого в мире. Летом 2025 года морская жара в заливе Эксмут уничтожила часть зарослей морской травы, в том числе два вида кормовых растений дюгоней. В прошлом месяце авиационные обследования в заливе Карпентария в Квинсленде также показали сокращение местной популяции дюгоней на 50% за последние 20 лет.

Читай нас в