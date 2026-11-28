Вооруженные лица поднялись на борт грузового судна и взяли его под контроль в 64 морских милях к юго-западу от йеменского города Бальхаф. Об этом сообщил британский Центр морских торговых операций (UKMTO), передает агентство Anadolu.

Сообщение капитана

В субботу UKMTO опубликовал в социальной сети X сообщение капитана грузового судна. По его данным, вооруженные неуполномоченные лица поднялись на борт судна в 06:30 по Гринвичу в точке с координатами 12°55′ северной широты и 048°04′ восточной долготы.

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В центре заявили, что неуполномоченные лица управляют судном. Соответствующие органы проинформированы об инциденте.

Призыв к осторожности

UKMTO призвал суда, проходящие через этот район, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности. В центре отметили, что власти расследуют обстоятельства инцидента. Другие подробности события сразу не сообщались.

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