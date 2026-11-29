Вооруженные люди ненадолго захватили грузовое судно, которым управляет компания из ОАЭ, в Аденском заливе у побережья Йемена. Позднее они покинули корабль, все члены экипажа находятся в безопасности, а судно продолжило путь в следующий порт.

Захват вблизи Бальхафа

Как сообщает The National, британское Управление морских торговых операций (UKMTO) получило сообщение о высадке посторонних лиц на борт примерно в 10:30 по времени ОАЭ. Инцидент произошел приблизительно в 120 километрах к юго-западу от йеменского города Бальхаф.

Капитан сообщил UKMTO, что вооруженные неуполномоченные лица взяли судно под контроль. В последующем сообщении агентство заявило, что эти люди покинули корабль, экипаж находится в безопасности, а судно направляется в порт назначения.

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Сведения о судне и нападавших

Официальные лица полуавтономного сомалийского региона Пунтленд идентифицировали судно как MV Marsa Virgo — грузовой корабль под флагом Панамы, которым управляет Marsa Ocean Shipping, компания из ОАЭ. Представитель морской полиции Пунтленда сообщил Associated Press, что судно с контейнерами с нераскрытым грузом захватили шесть вооруженных мужчин.

Трое сотрудников служб безопасности Пунтленда отдельно сообщили AFP, что нападение совершили шестеро сомалийцев, прибывших из Пунтленда в Йемен на рыболовной лодке. По их версии, они скрывались среди сомалийцев на юге Йемена и получили там оружие. Эти сведения независимо не подтверждены. Официальные лица также сообщили, что 19 членов экипажа укрылись в защищенном помещении.

Центр морской безопасности ЕС в Индийском океане в тот же день отдельно сообщил о шести вооруженных пиратах на борту торгового судна примерно в 220 километрах к северо-западу от сомалийского города Босасо. Сразу не было ясно, касалось ли это сообщение того же корабля. Морская миссия ЕС «Аталанта» заявила, что расследует инцидент.

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