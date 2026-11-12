Подводные археологи, исследующие обломки датского фрегата Havmanden возле Гётеборга в Швеции, нашли заднюю часть мужского ботинка высокого качества и две манилы — металлические кольца, которыми расплачивались в трансатлантической работорговле. Корабль потерпел крушение в 1683 году после мятежа на борту, сообщает Live Science.

Мятеж по пути в Карибский регион

Фрегат направлялся к острову Сент-Томас в Карибском море, который сейчас входит в состав Американских Виргинских островов. На борту находились осуждённые и подневольные слуги, предназначенные для работы на острове в интересах Датской Вест-Индской компании.

После высадки новых колонистов судно планировали отправить в Западную Африку, чтобы приобрести порабощённых африканцев. Однако из-за нехватки продовольствия и воды несколько членов экипажа и осуждённых захватили корабль неподалёку от Азорских островов и направились в Копенгаген.

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Мятежники застрелили капитана, а нескольких офицеров, среди которых был первый губернатор Датской Вест-Индии Йорген Иверсен Дюппель, сбросили за борт в проливе Ла-Манш. После того как судно село на мель, участников мятежа судили в Копенгагене и приговорили к смертной казни.

Ботинок и манилы

Исследователи предполагают, что найденный фрагмент обуви мог принадлежать Дюппелю, поскольку его владельцем, вероятно, был человек более высокого социального статуса. Директор музеев Рудерсдаля Виви Лена Андерсен отметила, что не видела среди находок с мест кораблекрушений обуви столь высокого качества. На мастерство указывают крошечные ровные отверстия вдоль края подошвы, для выполнения которых в XVII веке требовались специальные инструменты и навыки.

На затонувшем судне также нашли две манилы. Европейские торговцы отливали такие кольца из меди, латуни или железа и обменивали их на порабощённых людей в Западной Африке, в частности вдоль побережья современной Нигерии. По данным Национального музея Дании, манилы редко находят в Скандинавии. Дания продолжала участвовать в трансатлантической работорговле более века после крушения Havmanden: король Дании и Норвегии Кристиан VII запретил её в 1792 году, а рабство в Датской Вест-Индии существовало до 1848 года.

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