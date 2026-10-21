У индонезийского острова Ява на пассажирском пароме KMP Batumandi произошел пожар. Во время многочасовой спасательной операции с судна эвакуировали всех 460 человек на борту: 420 пассажиров и 40 членов экипажа.

Эвакуация возле острова Мерак-Бесар

По данным Anadolu Agency со ссылкой на Jakarta Globe, которое цитирует спасателей, паром загорелся возле острова Мерак-Бесар в провинции Бантен.

К эвакуации людей и тушению пожара привлекли 18 судов и вспомогательные подразделения. Среди них были спасательные катера, буксиры, патрульные и рыболовные суда.

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Несколько вещателей транслировали кадры с густым черным дымом над паромом и пассажирами, пытавшимися добраться до безопасного места.

Причину пожара не установили

Причину возгорания сразу не установили. Порт Мерак является одним из главных паромных портов, соединяющих острова Ява и Суматра через Зондский пролив, один из самых загруженных паромных маршрутов Индонезии.

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