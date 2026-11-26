У испанского острова Ибица затонул танкер Med Emre, перевозивший до 7 тысяч тонн дизельного топлива. В результате аварии погиб один член экипажа, еще несколько моряков получили переохлаждение. Об этом сообщает Der Spiegel.

Спасательная операция

Танкер под флагом Мальты следовал из Альхесираса в Барселону. Судно длиной 120 метров затонуло примерно в 25 морских милях к северо-востоку от Ибицы. На борту находились 17 членов экипажа. Одного из них доставили в больницу, где медики констатировали смерть.

Шестерых моряков доставили в аэропорт Ибицы, а оттуда — в две больницы с легкими травмами, прежде всего с переохлаждением. Пятерых членов экипажа перевезли в Валенсию. Еще пятеро находились в хорошем состоянии на борту спасательного судна.

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В районе аварии в тот момент действовал желтый уровень погодного предупреждения из-за шторма и высоких волн. В спасательной операции были задействованы три вертолета из Пальмы, Валенсии и Таррагоны, несколько спасательных судов, а также другие корабли, находившиеся поблизости.

Проверка риска загрязнения

Испанская служба торгового мореплавания активировала национальный план реагирования на загрязнение моря второго уровня — второго по степени серьезности. Специализированное судно Clara Campoamor направляется к месту затопления, чтобы проверить возможное загрязнение акватории. Ситуацию также контролируют с самолета.

Испанские власти пока выясняют, представляет ли авария угрозу для окружающей среды. Глубина Средиземного моря в районе затопления достигает нескольких сотен метров. Воды к северо-востоку от Ибицы являются средой обитания морских черепах, дельфинов и балеарского буревестника — одного из наиболее угрожаемых видов морских птиц Европы.

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