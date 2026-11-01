Возле безлюдного острова Кекова в Средиземном море у западного побережья Турции во время подводных раскопок обнаружили свидетельства кораблекрушения, которое может быть древнейшим в мире. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на BBC, исследователи нашли три каменных якоря и около 30 амфор.

Амфоры раннего бронзового века

Руководитель экспедиции Средиземноморской археологической ассоциации, профессор Университета Акдениз Хакан Ониз заявил, что украшения амфор дают основания отнести находку к раннему бронзовому веку. Возраст сосудов оценивают примерно в 4 400–4 700 лет.

Ониз назвал кораблекрушение «капсулой времени на дне моря». По его словам, участники экспедиции стали первыми людьми, которые прикоснулись к этим предметам примерно за 5 тысяч лет.

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Происхождение сосудов и следы содержимого

Анализ формы сосудов указывает, что их могли изготовить в мастерских Иорданской долины. Подобные амфоры ранее находили в Египте, Трое и на Крите.

Одна из амфор имеет девять отдельных отметок и два отверстия в корпусе. Ее могли использовать для изготовления сыра или сбивания масла, что, по мнению исследователей, может указывать на приготовление пищи моряками во время длительных путешествий.

В некоторых амфорах сохранился блестящий осадок. Археолог Университета Маккуори Карин Соудава предположила, что это могут быть остатки оливкового масла, вина или древесных смол. Она также отметила, что большие сосуды могли повторно использоваться в течение многих лет.

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