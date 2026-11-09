У южного побережья греческого острова Крит в ходе трех отдельных операций обнаружили тела 12 мигрантов и спасли приблизительно 105 человек. Об этом со ссылкой на греческие власти сообщает Anadolu Agency.

Больше всего погибших обнаружили возле Кали-Лименеса

Контейнеровоз под флагом Марокко заметил лодку с мигрантами примерно в 15 морских милях, или 28 километрах, к юго-востоку от Кали-Лименеса. К месту направилось судно береговой охраны Греции. Оно спасло 18 человек и обнаружило тела 12 погибших.

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Еще две лодки нашли к югу от острова

В двух других случаях лодки, на борту которых находились 47 и 40 мигрантов, заметили примерно в 30 и 31 морской миле к югу от Кали-Лименеса. В поиске судов помогали пилотируемые и беспилотные летательные аппараты агентства Frontex.

Суда Frontex спасли в общей сложности 87 человек с этих двух лодок. Их планировали доставить в порт Кали-Лименес. Вместе с 18 спасенными во время первой операции число спасенных в трех случаях составляет около 105 человек.

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