В австралийской природоохранной зоне Сугарлоаф-Стокрингтон недалеко от Ньюкасла исследователи не обнаружили признаков хламидиоза у 27 диких коал, проверенных генетическими тестами. По оценке команды Университета Ньюкасла, в этом ландшафте может обитать около 2300 коал, сообщает ABC News Australia.

Наблюдение за популяцией

С 2020 года ученые вместе с представителем коренных народов Гамилорай и Вираджури Дарином Маккенни проводили обследование территории площадью 23 900 гектаров. Всего команда провела более 250 ночей, наблюдая за коалами с использованием тепловизионных дронов. Маккенни также в течение многих лет наблюдал за животными с помощью камер с датчиками движения, установленных на деревьях.

В конце 2025 года команда подтвердила присутствие 292 коал в районе Сугарлоаф-Стокрингтон. Новые обследования с дронов и моделирование, проведенные в 2026 году, указали на значительно большую численность. Ученый-природоохранник Райан Витт заявил, что популяция, сохранившаяся на окраине крупного города, выглядит процветающей.

Проверка на хламидиоз

После того как на записях камер в 2026 году заметили больше детенышей коал, исследователи сосредоточились на репродуктивном здоровье животных. С помощью дронов они находили коал, собирали свежие фекалии и доставляли образцы в специализированные лаборатории Университета Саншайн-Кост для генетических тестов и проверки на болезни.

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В 27 образцах на момент тестирования не обнаружили доказательств хламидиоза. Обзор записей служб спасения диких животных и клинических данных в регионе Лоуэр-Хантер за период с октября 2022 года по сентябрь 2026 года также не выявил признаков хламидиоза еще у 27 коал в пределах 30 километров от природоохранной зоны.

Ветеринарный патолог Университета Сиднея Марк Крокенбергер подчеркнул, что имеющиеся результаты не дают оснований со 100-процентной уверенностью утверждать, что популяция возле Ньюкасла свободна от болезни, однако генетические тесты обнадеживают. Исследователи считают, что коалы могли долгое время быть изолированными от других популяций, что потенциально объясняет отсутствие выявленной инфекции, но также указывает на низкое генетическое разнообразие.

Райан Витт передал результаты исследования правительству штата Новый Южный Уэльс для рассмотрения в рамках проекта стратегии сохранения коал. Он рекомендовал усилить защиту среды обитания, установить специальные ограждения и ввести долгосрочный мониторинг популяции и регулярный скрининг на болезни.

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