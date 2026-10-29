В Ормузском проливе, в 9 морских милях к северу от оманского города Хасаб, сообщили о пожаре на судне. Об инциденте в четверг заявила британская служба UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Сообщение от другого судна

По данным Anadolu Agency, капитан другого судна сообщил, что увидел судно в огне. Состояние членов экипажа судна, на котором, согласно этому сообщению, произошел пожар, остается неизвестным.

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Предупреждение для судов

На момент заявления не было доступно оценки повреждений судна или информации о возможном воздействии инцидента на окружающую среду. UKMTO посоветовала судам проходить этот участок с осторожностью и сообщать о подозрительной активности, пока власти выясняют обстоятельства.

Инцидент произошел на фоне напряженности между Ираном и США по поводу судоходства через Ормузский пролив. Это важный маршрут для поставок энергоносителей и товаров по всему миру.

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