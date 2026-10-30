У острова Мияко в Японии загорелся буксир с шестью моряками — Anadolu Agency
В пятницу, 30 октября, возле острова Мияко в префектуре Окинава на юге Японии загорелся буксир, направлявшийся на Филиппины. На борту судна находились шесть японских членов экипажа, о состоянии которых на момент сообщения ничего не было известно.
Данные береговой охраны
Японская береговая охрана сообщила, что не располагает данными о состоянии шести моряков после пожара на буксире. Ведомство назвало экипаж японским и указало, что судно находилось возле острова Мияко.
Об инциденте со ссылкой на японскую береговую охрану сообщает Anadolu Agency. Материал агентства датирован 30 октября.
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Маршрут судна
По информации Kyodo News, буксир направлялся на Филиппины. Anadolu Agency передало данные о маршруте судна со ссылкой на японское информационное агентство.
Остров Мияко расположен в префектуре Окинава, которую источник называет самой южной префектурой Японии. Сообщение касается пожара на буксире возле этого острова.