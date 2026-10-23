Утром в пятницу в Израиле сообщили о стрельбе возле перекрестка Иудея. По предварительным данным, в результате нападения ранения получили два человека. Об этом сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

Действия военных

Армия обороны Израиля заявила, что ее военные направляются к месту происшествия. Военные также начали поиски нападавшего и установили дорожные блокпосты в районе перекрестка.

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Предварительные сообщения

В первоначальных сообщениях также говорилось, что двое нападавших, причастных к стрельбе, были убиты силами безопасности. Эти сведения были предварительными. The Jerusalem Post отметила, что информация об инциденте на момент публикации продолжала поступать.

Фото с места происшествия

На опубликованной фотографии с места инцидента на Западном берегу Иордана, датированной 23 октября 2026 года, видны машины скорой помощи и силы безопасности. Автором фото указан Magen David Adom.

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