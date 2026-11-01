У южных островов Сингапура обнаружили нефтяные пятна — Channel NewsAsia

В южных водах Сингапура возле островов Пулау-Себарок, Пулау-Семакау и Селат-Пау обнаружили несколько нефтяных пятен. Их происхождение выясняет Морское и портовое управление Сингапура, сообщает Channel NewsAsia.

Наблюдение с воздуха

Управление получило сообщение о нефти в водах возле Пулау-Себарок примерно в 10:25 1 ноября. Последующее наблюдение с воздуха подтвердило наличие нескольких пятен в этом районе.

В то же время во время наблюдения с воздуха нефтяных пятен не зафиксировали возле Вест-Кост, Сентозы, Южных островов и Ист-Кост. По данным властей, ситуация не повлияла на судоходство и работу порта.

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Меры по очистке

Морское и портовое управление привлекло подрядчиков по реагированию на разливы нефти. Терминалам в этом районе также поручили задействовать собственные ресурсы для реагирования на такие инциденты.

Соответствующие службы предупредили о необходимости при необходимости защитить береговую линию, а суда в порту попросили сообщать о новых случаях обнаружения нефтяных пятен. Власти продолжают мониторинг акватории и вместе с ведомствами и терминалами принимают меры для устранения последствий загрязнения и очистки вод.

Пулау-Семакау, где расположена единственная свалка Сингапура, находится примерно в 8 км к югу от основной части страны.

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