У побережья Сенегала перевернулась лодка с мигрантами, на борту которой, по словам одного из выживших, находились около 100 человек, в том числе пять женщин. Десятки пассажиров считаются пропавшими без вести. Как сообщает BBC News, поисковая операция продолжалась в течение среды и должна была возобновиться в четверг.

Лодку вынесло на берег

Поврежденное судно вынесло на пляж недалеко от деревни Йенн к югу от Дакара. Полиция нашла среди обломков документы, мобильные телефоны, личные вещи и документ о зачислении в школу.

Представитель главы деревни Умар Соу рассказал, что трагедия произошла около 02:00 по местному времени. По его словам, крики с пироги были слышны даже с пляжа.

В первоначальных сообщениях говорилось об одном погибшем. В то же время местные СМИ сообщили об обнаружении как минимум четырех тел.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рост числа опасных морских маршрутов

Менее двух недель назад кораблекрушение возле северо-западного города Тьеппе унесло не менее 39 жизней и стало одной из самых смертоносных миграционных катастроф в Сенегале.

Президент Сенегала Диомай Файе на заседании правительства выразил обеспокоенность новым ростом нерегулярных выездов мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Он поручил Министерству внутренних дел подготовить доклад о факторах таких поездок и возможных мерах реагирования.

По данным Международной организации по миграции, в этом году у побережья Западной Африки было зафиксировано не менее 454 смертей и исчезновений людей. Организация отмечала, что реальное число может быть выше, поскольку некоторые лодки исчезают бесследно. Из-за усиления контроля на маршрутах через Северную Африку все больше мигрантов направляются к испанским Канарским островам на пирогах, которые часто перегружены и не приспособлены для длительных переходов через Атлантический океан.

Читай нас в