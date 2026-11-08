У северо-западного побережья Сенегала затонула небольшая лодка, на которой мигранты направлялись в Европу. Погибли как минимум 34 человека, еще неопределенное число пассажиров считается пропавшим без вести. Об этом сообщает France 24.

Поиски продолжаются

Первоначально министерство внутренних дел Сенегала заявило об обнаружении 21 тела и спасении одного человека. Позднее Сенегальское агентство печати APS сообщило, что число подтвержденных погибших составляет как минимум 34. Эти данные также подтвердила правозащитная организация Action for Human Rights and Friendship. Поисковая операция продолжается, поэтому данные могут измениться.

По данным СМИ, плоскодонная лодка типа пироги перевернулась в субботу возле дюн Ломпуль в департаменте Кебемер, между Дакаром и городом Сен-Луи. В то же время основатель сенегальской ассоциации помощи мигрантам Boza Fii Салиу Диуф заявил AFP, что судно затонуло в пятницу. Он добавил, что тела, найденные в субботу, принадлежали гражданам Сенегала, однако гражданство всех погибших еще не установлено.

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Реакция властей

Президент Сенегала Бассиру Диомай Файе сообщил, что власти задействовали ресурсы для поиска пропавших, помощи выжившим и поддержки семей жертв. Он также пообещал продолжить борьбу с организаторами опасных морских переправ.

В пятницу сенегальские правоохранители перехватили еще одну лодку со 142 мигрантами, которая также направлялась в Испанию. Среди них были 23 женщины, двое младенцев и двое других детей; группа состояла из граждан Сенегала, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи и Нигерии.

Атлантический маршрут из Западной Африки к испанским Канарским островам опасен для мигрантов. С начала ноября на остров Эль-Йерро прибыли более 3300 человек примерно на 30 лодках, из-за чего местные власти объявили чрезвычайную ситуацию.

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