У восточного побережья Таиланда затонул зарегистрированный в стране нефтяной танкер Venus 14, шестеро членов экипажа пропали без вести. Судно поставляло топливо рыболовным лодкам. Как сообщает Anadolu Agency, танкер затонул примерно в 27 морских милях от входа на военно-морскую базу Саттахип в провинции Чонбури.

Поисковая операция

Командование Первого военно-морского района Таиланда начало поиски пропавших моряков и затонувшего судна. В район направили патрульный катер Tor 113 и самолет морского наблюдения. Другие суда, следующие поблизости, предупредили о ситуации.

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Риск утечки топлива

Военно-морские силы координируют действия с Морским департаментом, готовясь к возможному загрязнению моря в случае утечки топлива из танкера. Объем топлива на борту Venus 14 на момент затопления судна остается неизвестным. В готовности также находятся буксир HTMS Panyi и вертолет с персоналом и оборудованием для реагирования на разливы нефти.

Официальные лица не раскрыли причину затопления судна и информацию о возможном сигнале бедствия до инцидента. Поисково-спасательная операция будет продолжена, а власти будут следить за возможными последствиями для морской экосистемы.

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