Возле Токио произошло землетрясение магнитудой 6,1, предупреждение о цунами не объявляли — The Hindu
У побережья региона Канто в Японии в пятницу, 6 ноября, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Японское метеорологическое агентство не объявляло предупреждение о цунами, сообщает The Hindu. Агентство опубликовало информацию о подземных толчках на своем сайте.
Толчки в море
Неглубокое землетрясение произошло в 19:39 по местному времени, или в 10:39 по Гринвичу, в море возле побережья Канто. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился примерно в 169 километрах, или 105 милях, к юго-востоку от Асахи — города к востоку от столицы Японии Токио.
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Интенсивность и последствия
JMA зафиксировало сейсмическую интенсивность 3 по японской шкале от 0 до 7. По объяснению агентства, при таком уровне толчки ощущает почти каждый, кто находится в помещении, а посуда на полках может дребезжать.
Сразу после землетрясения сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало.