Неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана — Anadolu Agency
Неизвестный снаряд попал в машинное отделение танкера, который выходил через Ормузский пролив у побережья Омана. По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), инцидент произошел примерно в шести морских милях к северу от города Хасаб.
Экипаж в безопасности
Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на UKMTO, удар был зафиксирован в 16:45 по Гринвичу. Британское ведомство отметило, что получило информацию от местных властей. Все члены экипажа находятся в безопасности, их местонахождение установлено.
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Данные о повреждениях уточняются
UKMTO сообщило, что масштабы повреждений судна и возможное влияние инцидента на окружающую среду в настоящее время неизвестны. Ведомство не уточнило происхождение снаряда, поразившего танкер.
Британская служба призвала другие суда проходить этот район с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Обстоятельства инцидента расследуют компетентные органы.