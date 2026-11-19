Неизвестный снаряд попал в машинное отделение танкера, который выходил через Ормузский пролив у побережья Омана. По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), инцидент произошел примерно в шести морских милях к северу от города Хасаб.

Экипаж в безопасности

Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на UKMTO, удар был зафиксирован в 16:45 по Гринвичу. Британское ведомство отметило, что получило информацию от местных властей. Все члены экипажа находятся в безопасности, их местонахождение установлено.

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Данные о повреждениях уточняются

UKMTO сообщило, что масштабы повреждений судна и возможное влияние инцидента на окружающую среду в настоящее время неизвестны. Ведомство не уточнило происхождение снаряда, поразившего танкер.

Британская служба призвала другие суда проходить этот район с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Обстоятельства инцидента расследуют компетентные органы.

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