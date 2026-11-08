По меньшей мере 21 человек погиб после того, как лодка с мигрантами перевернулась у побережья Сенегала. Судно попало в беду недалеко от Кебемера на северо-западе страны.

Поисково-спасательная операция продолжается

Министерство внутренних дел Сенегала сообщило, что поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент подтверждено обнаружение одного выжившего. Об этом сообщает Euronews.

В заявлении ведомства министр внутренних дел и общественной безопасности от имени президента и правительства почтил память погибших и выразил соболезнования их семьям.

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Власти заявили о борьбе с перевозчиками

Власти Сенегала также заявили о намерении противодействовать сетям, занимающимся незаконной перевозкой людей, и сотрудничать с соседними странами для решения этой проблемы.

Международная организация по миграции ООН называет атлантический маршрут одним из ключевых путей, которыми мигранты из Западной Африки пытаются добраться до Европы. Усиление контроля в традиционных пунктах отправления в Сенегале, Марокко и Мавритании побуждает часть людей отправляться из более южных стран, в частности из Гамбии. По данным организации, альтернативные пункты отправления могут добавить к маршруту до 750 километров, а общая длина некоторых переходов достигает примерно 2200 километров, повышая риски кораблекрушений, обезвоживания и исчезновения людей.

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