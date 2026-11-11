Во время ежегодной миграции вдоль побережья Западной Австралии в этом году число наблюдаемых горбатых китов, направляющихся из Южного океана в северные воды штата, сократилось на 60%. Исследователи также зафиксировали меньше детёнышей, больше случаев выбрасывания китов на берег и запутывания животных в рыболовных снастях, сообщает ABC News Australia.

Меньше самок с детёнышами

Руководительница команды Geographe Marine Research Капри Джоллифф назвала сезон необычным для горбатых китов. Специалист по морским исследованиям и исследователь Университета Гриффита Олаф Майнеке отметил, что сообщения о низкой численности китов поступают и в отношении других популяций в Южном полушарии.

По данным ABC, самок с детёнышами также реже видели во время миграции на юг после рождения потомства возле северного Кимберли.

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Возможные причины изменений

По словам Майнеке, раннее таяние морского льда могло сократить время пребывания китов в районах кормления. По его мнению, на их состояние также влияют меньшие запасы пищи из-за изменений в популяциях криля и цветении фитопланктона. Исследователи видели самок, которые выглядели худыми и имели истощённые жировые запасы, необходимые для выкармливания детёнышей.

Опытный наблюдатель за китами из Брума Кэмерон Берч рассказал, что его туристическим группам приходилось отплывать на 10–12 морских миль от берега — почти вдвое дальше, чем обычно. Вместо взаимодействия с 10–15 китами в день они часто видели лишь двух или трёх.

В то же время Берч не считает нынешнее сокращение численности животных поводом для тревоги, ссылаясь на циклические колебания за последние 25 лет. Майнеке сообщил, что число зарегистрированных случаев запутывания китов в Австралии в этом году выросло до 60, что на 20% больше. Он подчеркнул, что часть таких случаев может оставаться незарегистрированной, а дальнейшие исследования важны, поскольку горбатые киты могут быть индикатором изменений, влияющих и на другие виды крупных китов.

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