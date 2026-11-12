В США Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп сохраняет полное доверие к министру торговли Говарду Латнику. Представитель администрации назвал Латника самым преобразующим министром торговли современности. В то же время чиновника критикуют члены Конгресса после сообщений о задержке действий по противодействию контрабанде чипов и из-за вопросов о государственном надзоре за экспортом чипов Nvidia в Китай, сообщает The National.

Претензии сенаторов

По данным The New York Times, Министерство торговли США не приняло мер против зарегистрированной в Сингапуре компании Megaspeed, которая оказалась в центре скандала вокруг Nvidia. После него Дженсен Хуанг покинул должность генерального директора Nvidia — компании, которую он основал в 1993 году.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что Латник и заместитель министра Джеффри Кесслер должны объяснить, почему не закрыли лазейки в экспортном контроле. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди также заявил Politico, что Латник должен ответить на вопросы относительно одобрения продажи Китаю передовых чипов.

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Усиление контроля над технологиями

По данным CNBC, председатель сенатского комитета по разведке Том Коттон призвал Латника ограничить доступ китайского производителя памяти CXMT к американскому рынку и не допустить усиления его позиций на мировом рынке. CXMT внесена в список Пентагона 1260H, куда относят компании, связанные с китайскими военными.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал к двухпартийной работе над законопроектами AI Overwatch Act, Match Act и Chip Security Act, направленными на ограничение доступа Китая к передовым американским технологиям. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст сообщил, что Хуанг должен дать показания перед Конгрессом в этом месяце. Nvidia должна опубликовать квартальную отчетность на следующей неделе; в среду ее акции потеряли 4,5%.

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