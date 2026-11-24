Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой включить миллиарды долларов дополнительного финансирования во временный законопроект, который должен обеспечить работу федеральных учреждений. Как сообщает The Hill, запрос изложен в 12-страничном документе с перечнем исключений из действующих уровней расходов.

Ранее о документе сообщило Politico. Он должен позволить администрации президента Дональда Трампа продвигать часть приоритетов, если Конгресс не согласует полное годовое финансирование правительства. У законодателей есть время до 11 декабря, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.

Оборонные предложения

Среди ключевых предложений — годовой расчетный уровень финансирования в размере 5 млрд долларов для Golden Dome, плана по созданию системы противоракетной защиты над США. В Белом доме заявили, что без этого положения программа не сможет продолжить производство, начатое за счет закона One Big Beautiful Bill Act.

Администрация также просит увеличить годовой объем расходов на подводные программы Военно-морских сил примерно на 21,3 млрд долларов. Отдельно она хочет получить полномочия начать закупку материалов для строительства первого линкора класса Trump.

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В документе отмечается, что в дальнейшем ожидаются и другие запросы на финансирование Пентагона. Это происходит на фоне того, что инициатива администрации по оборонному бюджету в 1,5 трлн долларов не продвигается в Конгрессе.

NASA, пожары и здравоохранение

Помимо оборонной сферы, Белый дом просит выделить миллиарды долларов на программу NASA Artemis для возвращения американских астронавтов на Луну, а также дополнительные средства на тушение лесных пожаров из-за возможного дефицита финансирования.

Запрос также предусматривает увеличение годового финансирования программ эпиднадзора за инфекционными заболеваниями в Центрах по контролю и профилактике заболеваний на 70 млн долларов. Администрация предупредила, что средства, выделенные во время пандемии COVID-19, будут исчерпаны в начале января.

Кроме того, Белый дом предлагает пересмотреть ограничения на продажу продуктов из производных конопли. В сентябре Конгресс временно отложил запрет на одурманивающие продукты из конопли, срок действия которого истекает 11 декабря. Администрация просит сохранить доступ к продуктам с CBD, не вызывающим интоксикации, одновременно сохранив ограничения для продукции, представляющей риск для здоровья, и не допустив ее продажи детям.

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