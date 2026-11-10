Белый дом намерен продолжать тарифную политику президента Дональда Трампа, несмотря на реакцию избирателей на рост цен. Об этом на саммите B20 в Вашингтоне заявил директор Офиса по связям с общественностью Белого дома Джим Хойер, сообщает CNBC.

Хойер назвал тарифы инструментом для восстановления американского производства, защиты цепочек поставок и национальной безопасности. По его словам, администрация планирует сохранять нынешние темпы тарифной политики до завершения президентского срока Трампа.

Критика тарифов

Бывший главный экономический советник Трампа Гари Кон, который сейчас занимает должность заместителя председателя IBM, заявил на том же мероприятии, что тарифы фактически являются налогом на потребление для американцев. По его мнению, пошлины повышают цены и вынуждают граждан пересматривать свои расходы.

Согласно опросу CNBC, около двух третей избирателей считали, что политика Трампа способствовала инфляции, а почти девять из десяти назвали стоимость жизни важным или решающим фактором при голосовании. Другой опрос Reuters/Ipsos показал, что 62% американцев поддерживают отмену тарифов Трампа, тогда как 21% одобряют его подход к стоимости жизни.

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Цены и изменения в торговле

Новые правительственные данные показали, что потребительские цены в октябре выросли на 0,4%, превысив ожидания экономистов. Годовая инфляция в сентябре составила 3,7% — это последний доступный показатель в годовом выражении и уровень выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%.

В материале отмечается, что на цены также влияют война с Ираном, повысившая расходы на энергию, а также расходы на жилье и медицину. В то же время исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка оценило, что около 26% повышения тарифов было переложено на потребительские цены, причем часть эффекта может проявляться в цепочках поставок в течение девяти—двенадцати месяцев.

Генеральный директор UPS Кэрол Томе заявила, что компании приближают производство и закупки, а глобальные цепочки поставок становятся более региональными. Демократы планируют выступить против тарифов после получения контроля над Конгрессом в январе, однако право вето президента и его широкие торговые полномочия могут осложнить их отмену.

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