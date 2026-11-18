Администрация президента США Дональда Трампа отзывает выдвинутую ею кандидатуру врача профилактической медицины Хайди Овертон на должность комиссара FDA — Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Об этом со ссылкой на чиновника Белого дома и источник, близкий к Овертон, сообщает STAT News.

Позиция республиканцев

По информации издания, решение приняли на фоне опасений, что Овертон не получит достаточной поддержки среди республиканцев в комитете Сената США по вопросам здравоохранения. Ожидалось, что этот комитет проголосует по ее кандидатуре в среду.

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Сведения о кандидатуре

Овертон ранее работала в Белом доме при администрации Трампа. Она является врачом профилактической медицины. На момент сообщения STAT News голосование по ее кандидатуре в комитете все еще ожидалось.

Axios первым сообщил об отзыве кандидатуры во вторник вечером. Материал STAT News об этом решении был опубликован 17 ноября 2026 года.

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