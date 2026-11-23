Белый дом создал специальную межведомственную группу для предотвращения новых сбоев в системе управления воздушным движением США накануне массовых поездок американцев в День благодарения. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Межведомственная группа

В Transportation Technology Transformation Tiger Team вошли представители Федерального управления гражданской авиации США, министерств транспорта и обороны, а также Офиса директора национальной разведки. По словам представителя Белого дома, группа ежедневно собиралась на этой неделе, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы.

Как отмечает Anadolu Agency со ссылкой на The Daily Wire, группу сформировали после технической неисправности, которая привела к прекращению полетов по всей стране. Пятичасовая остановка авиадвижения стала лишь второй такой после терактов 11 сентября 2001 года. Белый дом критиковали за недостаточную прозрачность после инцидента, в то время как чиновники настаивали, что причиной не была кибератака.

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Стабильность системы

Федеральное управление гражданской авиации рассматривает краткосрочные варианты настройки сети и меры по повышению стабильности действующей системы управления воздушным движением. Агентство стремится убрать ненадежные компоненты, одновременно продолжая модернизацию и трансформацию системы.

Кроме того, FAA работает над расширением возможностей Национального центра оперативного управления и центра мониторинга. По словам представителя Белого дома, это должно помочь раньше выявлять аномалии в работе системы и ограничивать их влияние до распространения. Пресс-секретарь Белого дома Эллисон Шустер заявила, что команда быстро продвигается в обновлении устаревшей системы управления воздушным движением.

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