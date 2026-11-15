В США Белый дом отозвал кандидатуру окружного судьи Ли Рудофски в Апелляционный суд США восьмого округа после того, как против нее выступили сенаторы-республиканцы от Арканзаса Джон Бузмен и Том Коттон. Вместо Рудофски Белый дом выдвинул судью Верховного суда Арканзаса Дж. Коди Хиланда. Об этом сообщает NDTV World.

Решение приняли во время послевыборной сессии Сената, когда Белый дом и республиканское руководство палаты пытаются утвердить как можно больше кандидатов на пожизненные должности в федеральных судах до перехода контроля над Сенатом к демократам. За время второго срока Дональда Трампа Сенат уже утвердил 57 его кандидатов в окружные и апелляционные суды.

Возражения сенаторов

Сенаторы традиционно участвуют в подборе судей на вакансии в своих штатах. Кандидатуры в окружные суды особенно зависят от так называемого синего бланка — документа о поддержке кандидата, который сенаторы от соответствующего штата подают в юридический комитет Сената.

Сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис заявил, что Белый дом иногда фактически предлагал сенаторам согласиться с уже выбранным кандидатом. По его словам, такой подход противоречит устоявшемуся порядку работы Сената. Тиллис поддержал попытки представителей Арканзаса заблокировать кандидатуру Рудофски.

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Другие кандидатуры под вопросом

Республиканцы также высказали оговорки относительно двух других претендентов на федеральные судейские должности. Сенатор Джон Корнин не взял на себя обязательство поддержать Т. Эллиота Гайзера, выдвинутого на должность федерального судьи в Далласе. По данным издания, Гайзер не проходил обычную процедуру отбора с участием сенаторов Техаса, а без синего бланка от Корнина не сможет появиться на слушаниях юридического комитета.

Тиллис также поддержал возражения сенатора Алана Армстронга против Зака Веста, юриста из офиса генерального прокурора Оклахомы. Армстронг сначала подал положительный синий бланк в отношении Веста, но впоследствии отозвал поддержку. Тиллис заявил, что не будет продвигать кандидатуру, пока хотя бы один республиканский сенатор от штата выступает против нее.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун назвал утверждение судей одним из приоритетов до смены контроля над палатой. В Сенате остаются 23 нерассмотренные кандидатуры, в том числе номинация судьи Дэниела Доменико в Апелляционный суд США десятого округа.

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