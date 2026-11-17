Исследователи Питтсбургского университета установили, что закономерности в белковом составе опухолей меланомы могут помочь прогнозировать реакцию пациентов на иммунотерапию. Две связанные работы, опубликованные в журналах Cancer Discovery и Clinical Cancer Research, описывают молекулярный атлас меланомы и метод классификации опухолей по белковым профилям, сообщает News-Medical.

Атлас опухолей меланомы

В первом исследовании ученые проанализировали образцы меланомы, полученные от 183 пациентов до начала лечения. Они одновременно исследовали 13 молекулярных уровней, в частности геном, протеом и метаболом. Такой мультиомный подход позволил создать подробный атлас опухолевого микроокружения меланомы.

Команда также выявила химические изменения белков, связанные с выживаемостью, а также сотни потенциальных мишеней для дальнейших исследований. По словам состаршего автора работ Дивакара Давара, анализ белкового состояния опухолей важен для понимания биологии новообразований и поиска прогностических биомаркеров.

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Три белковых подтипа

Вторая работа охватила данные 208 образцов опухолей пациентов с меланомой, отобранных до иммунотерапии в рамках международного сотрудничества. Исследователи выделили три подтипа опухолей: с повышенной иммунной активностью, признаками активного деления клеток и характеристиками, связанными с ростом и метастазированием опухоли.

Эти группы по-разному коррелировали с ответом на лечение. Наилучший ответ на терапию показал подтип с высокой иммунной активностью. У пациентов, получавших комбинированную иммунотерапию, подтип опухоли также был связан с прогрессированием болезни и выживаемостью.

На основе белковых закономерностей ученые обучили классификатор распределять опухоли на три группы. Модель независимо проверили на двух когортах пациентов; она смогла прогнозировать тип ответа на лечение и выживаемость без прогрессирования заболевания. Авторы подчеркивают, что результаты требуют дальнейшей валидации перед созданием клинического теста для выбора терапии.

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