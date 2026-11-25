«Баффало Биллс» примут «Канзас-Сити Чифс» в матче НФЛ в День благодарения на новом стадионе Highmark Stadium в Баффало. Перед игрой у «Биллс» баланс 9–1, а у «Чифс» — 8–2. Встреча станет 11-м очным поединком квотербеков Джоша Аллена и Патрика Махоумса, сообщает Sky Sports.

Противостояние Аллена и Махоумса

Аллен имеет преимущество в матчах регулярного сезона — пять побед при одном поражении. В то же время Махоумс и «Чифс» выиграли все четыре встречи плей-офф с «Биллс» в 2020–2024 годах, включая два финала Американской футбольной конференции и два матча дивизионного раунда.

Пять из шести последних матчей между командами завершились с разницей в одно владение мячом. Последнюю очную игру в ноябре 2025 года выиграл Баффало — 28:21. Одним из наиболее известных эпизодов соперничества стал матч плей-офф в январе 2022 года: «Биллс» вели 36:33 за 13 секунд до конца основного времени, но «Чифс» сравняли счет и победили в овертайме.

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Текущая форма команд

После десяти недель сезона нападение «Канзас-Сити» занимает первое место в НФЛ по ярдам за матч. Махоумс выполнил 226 передач из 337 на 2709 ярдов, сделал 22 тачдауна и четыре перехвата. В четырех последних играх он не допускал перехватов.

Аллен в этом сезоне набрал пасом 2527 ярдов, отдал 14 тачдаунов и сделал девять перехватов. Он также лидирует среди квотербеков по показателям на выносе — 290 ярдов и 11 тачдаунов. В составе «Биллс» важную роль в игре на выносе играет Джеймс Кук III, который набрал 1060 ярдов и оформил 10 тачдаунов.

Защита «Чифс» занимает пятое место в лиге по наименьшему количеству разрешенных ярдов и второе — по пропущенным очкам. После назначения Джима Леонгарда координатором защиты «Биллс» идут 11-ми по ярдам, которые позволяют соперникам, и девятыми по пропущенным очкам.

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