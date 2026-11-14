В Великобритании активисты Greenpeace сбросили около 15 тонн валунов на морское дно у побережья Норфолка, чтобы помешать донному тралению. Как сообщает The Guardian, большинство камней оказалось на площадке одного из крупнейших запланированных офшорных ветропарков страны — Norfolk Vanguard East.

Барьер против траления

Greenpeace создал так называемый валунный барьер для защиты морских свиней у побережья Норфолка. Активисты сбрасывали каменные блоки весом до двух тонн, чтобы сделать донное траление невозможным. В Greenpeace назвали район расположения барьера одним из наиболее активно тралируемых в южной части Северного моря.

Валуны сбросили без согласия морского регулятора за несколько дней до того, как премьер-министр на саммите COP31 объявил об инвестиции 1 млрд фунтов стерлингов государственных средств в ветропарки Vanguard West и Vanguard East. По данным издания, Greenpeace проверил морское дно на наличие кабелей, трубопроводов и затонувших судов, однако не знал о планах строительства Vanguard East.

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RWE изучает последствия

Разработчик офшорного ветропарка, немецкая энергетическая компания RWE, ведет переговоры с Greenpeace, чтобы уточнить расположение валунов и обновить исследования морского дна, начатые прошлым летом. Компания также изучает возможное влияние барьера на строительство проекта и его подводные кабели.

Разработчики возобновляемой энергетики при участии правительства Великобритании заключили соглашение стоимостью 12 млрд фунтов стерлингов, чтобы начать строительство ветропарка в следующем году. The Guardian отмечает, что валуны, вероятно, уберут в течение нескольких месяцев, а промышленное рыболовство может переместиться из района строительства.

Содиректор Greenpeace UK Уилл Маккаллум заявил, что утверждения о серьезном препятствии для строительства необоснованны. По его словам, энергетические компании регулярно перемещают природные валуны с морского дна перед сооружением ветропарков, а некоторые из них в десять раз тяжелее сброшенных активистами.

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