В австралийском штате Квинсленд комплекс Binna Burra Lodge вновь начал принимать гостей с ночёвкой после семи лет восстановления. Исторический объект в глубине региона Голд-Кост был уничтожен лесными пожарами в сентябре 2019 года, когда огонь охватил Национальный парк Ламингтон.

Как сообщает ABC News, пожар выжег 6 тысяч гектаров тропического леса, уничтожил комплекс, имеющий статус объекта наследия, и 11 жилых домов. Председатель Binna Burra Lodge Стив Ноакс заявил, что восстановление после стихийного бедствия требует времени, а возвращение гостей стало важным этапом для места, которое почти столетие принимало разные поколения посетителей.

История комплекса и пожар

Binna Burra Lodge был основан в 1930-х годах защитниками природы Артуром Грумом и Ромео Лейги. Они стремились создать место, где посетители могли бы увидеть природную красоту региона и вдохновиться на защиту тропических лесов в будущем.

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Сначала полиция предполагала, что причиной пожара мог стать окурок. В то же время внутренний отчёт Пожарно-спасательной службы Квинсленда, полученный ABC, указывал, что огонь, вероятнее всего, начался на неустановленном стрельбище в лесной местности. В отчёте также содержались данные, согласно которым пожарные оставили одну из точек сдерживания огня, зафиксировав её как контролируемую, хотя она таковой не была.

Защита от будущих пожаров

Новый комплекс построили из бетонных конструкций, облицованных деревом. По словам Ноакса, такое решение должно лучше защитить основную инфраструктуру в случае нового пожара и позволить отремонтировать здание после возможных повреждений.

Архитектор из Голд-Коста и специалист по защите от лесных пожаров Элдон Боттчер подчеркнул, что одного проектирования недостаточно. Он назвал важными управление растительностью вокруг здания, доступ для пожарных и отдельное водоснабжение для тушения огня.

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