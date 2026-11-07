BIO подала иск, чтобы остановить модель ценообразования Medicare — STAT News
В США организация Biotechnology Innovation Organization (BIO) вместе с двумя калифорнийскими отраслевыми объединениями в сфере биотехнологий подала иск против пилотной программы администрации президента Трампа. Она должна связать цены на лекарства для Medicare с ценами в сопоставимых странах. Об этом сообщает STAT News.
Иск против модели GLOBE
Жалоба была подана в пятницу в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. Истцы утверждают, что демонстрационная модель Global Benchmark for Efficient Drug Pricing, или GLOBE, выходит за пределы законодательно определенных полномочий Medicare. В иске требуют остановить действие этой модели.
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Тест подхода к ценообразованию
Программа GLOBE является тестом подхода администрации Трампа к ценообразованию по принципу наибольшего благоприятствования. По оценке издания, пилотная программа вряд ли окажет значительное непосредственное влияние, однако может создать прецедент, которому биотехнологическая отрасль стремится помешать. Центры услуг Medicare и Medicaid не ответили сразу на запрос о комментарии.