В США организация Biotechnology Innovation Organization (BIO) вместе с двумя калифорнийскими отраслевыми объединениями в сфере биотехнологий подала иск против пилотной программы администрации президента Трампа. Она должна связать цены на лекарства для Medicare с ценами в сопоставимых странах. Об этом сообщает STAT News.

Иск против модели GLOBE

Жалоба была подана в пятницу в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. Истцы утверждают, что демонстрационная модель Global Benchmark for Efficient Drug Pricing, или GLOBE, выходит за пределы законодательно определенных полномочий Medicare. В иске требуют остановить действие этой модели.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Тест подхода к ценообразованию

Программа GLOBE является тестом подхода администрации Трампа к ценообразованию по принципу наибольшего благоприятствования. По оценке издания, пилотная программа вряд ли окажет значительное непосредственное влияние, однако может создать прецедент, которому биотехнологическая отрасль стремится помешать. Центры услуг Medicare и Medicaid не ответили сразу на запрос о комментарии.

Читай нас в