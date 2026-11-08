Бразильский биолог Адриана Гомес вместе с командой дайверов-волонтёров вручную удаляет солнечный коралл с морской нефтяной платформы недалеко от пляжа Ипанема в Бразилии. Таким образом команда пытается защитить морскую охраняемую территорию, расположенную возле пляжа.

Инвазивный вид у побережья

Солнечный коралл является инвазивным видом, который впервые заметили в Бразилии более 40 лет назад. В регионе у него нет естественных хищников, поэтому он уже распространился вдоль побережья страны.

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По данным Mongabay, дальнейшее распространение этого коралла может угрожать морской фауне Бразилии, поскольку он способен её задушить.

Ручное удаление коралла

Для борьбы с инвазивным видом команда Гомес применяет простой метод — убирает коралл руками. Работы проводят на морской нефтяной платформе, с которой дайверы вручную удаляют солнечный коралл. В Mongabay предлагают посмотреть полное видео об этой работе.

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