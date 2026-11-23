Во время конференции Jefferies Global Healthcare Conference в Лондоне, Великобритания, генеральный директор датской биотехнологической компании Genmab Ян ван де Винкель прокомментировал следующий этап для компании после успешных результатов трех ключевых клинических испытаний ее препаратов против рака. Все три испытания касались разных форм онкологических заболеваний и состоялись в течение последнего месяца, пишет STAT News.

Три результата за месяц

Несколько аналитиков сравнили серию успешных результатов с хет-триком. Издание отмечает, что такая череда достижений выделила Genmab на фоне конкуренции в сфере разработки онкологических препаратов.

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Следующая задача компании — получить регуляторные одобрения для лекарств и вывести их на рынок. Относительно двух продуктов Genmab также должна доказать способность самостоятельно провести коммерциализацию без партнерства с более крупной фармацевтической компанией.

Следующий этап

По словам ван де Винкеля, дальнейший результат зависит от того, насколько успешно Genmab выполнит эти задачи. Он сделал это заявление на конференции в Лондоне на прошлой неделе.

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