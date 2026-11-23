Биотехнологическая компания Invivyd заявила, что ее экспериментальное моноклональное антитело VYD2311 обеспечило 70–90% защиту от симптомного Covid-19. О результатах клинического исследования DECLARATION сообщает STAT News.

Данные исследования DECLARATION

В испытании приняли участие 2359 добровольцев. Оно предусматривало три группы: одна получила однократную дозу VYD2311 в 250 мг, другой препарат вводили ежемесячно, а третьей предоставили плацебо в виде физиологического раствора.

Invivyd обнародовала результаты в пресс-релизе и заявила, что планирует подать заявку на ускоренное одобрение VYD2311 для профилактики симптомного Covid-19.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Моноклональные антитела и вакцины

Во время пандемии моноклональные антитела применяли как для лечения Covid-19, так и для профилактики инфекции. Позднее эту технологию стали использовать реже из-за сокращения рынка и роста защиты людей от инфекции.

Главный медицинский директор Invivyd Майкл Мина заявил, что часть людей, желающих использовать лекарства для защиты от Covid-19, могла бы выбрать моноклональные антитела, если бы имела такую возможность. По данным источника, вакцины против Covid-19 снижали уровень симптомной инфекции примерно на 30%.

Читай нас в