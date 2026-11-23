Биотехнологическая компания Invivyd заявила о защите от Covid-19 до 90% — STAT News
Биотехнологическая компания Invivyd заявила, что ее экспериментальное моноклональное антитело VYD2311 обеспечило 70–90% защиту от симптомного Covid-19. О результатах клинического исследования DECLARATION сообщает STAT News.
Данные исследования DECLARATION
В испытании приняли участие 2359 добровольцев. Оно предусматривало три группы: одна получила однократную дозу VYD2311 в 250 мг, другой препарат вводили ежемесячно, а третьей предоставили плацебо в виде физиологического раствора.
Invivyd обнародовала результаты в пресс-релизе и заявила, что планирует подать заявку на ускоренное одобрение VYD2311 для профилактики симптомного Covid-19.
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Моноклональные антитела и вакцины
Во время пандемии моноклональные антитела применяли как для лечения Covid-19, так и для профилактики инфекции. Позднее эту технологию стали использовать реже из-за сокращения рынка и роста защиты людей от инфекции.
Главный медицинский директор Invivyd Майкл Мина заявил, что часть людей, желающих использовать лекарства для защиты от Covid-19, могла бы выбрать моноклональные антитела, если бы имела такую возможность. По данным источника, вакцины против Covid-19 снижали уровень симптомной инфекции примерно на 30%.