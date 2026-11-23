Биотехнологическая компания Kymera Therapeutics сообщила об успешных результатах исследования II фазы экспериментального препарата KT-621 для пациентов с умеренной и тяжелой экземой. У участников, получавших таблетку, после 16 недель лечения наблюдалось статистически значимое снижение тяжести заболевания по сравнению с группой плацебо, сообщает STAT News.

Результаты исследования

В испытании BROADEN2 тестировали три дозы препарата. Улучшения зафиксировали для всех трех доз, а наибольшее скорректированное на плацебо улучшение составило 45% в группе, получавшей среднюю дозу KT-621.

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Среди пациентов этой группы 62% достигли как минимум 75-процентного улучшения показателей тяжести экземы. В группе плацебо такого результата достигли 22% участников. Исследование также выполнило первичные и вторичные конечные точки, в частности касающиеся уменьшения зуда и доли пациентов с чистой или почти чистой кожей.

Безопасность препарата

По данным компании, KT-621 в целом был безопасным и хорошо переносился участниками. Единственным побочным эффектом, который чаще встречался среди людей, принимавших препарат, был конъюнктивит. Его зафиксировали у 20% участников на низкой дозе, у 13% — на средней и у 11% — на высокой. Все случаи были легкими или умеренными и не привели к прекращению лечения.

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