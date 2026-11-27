Европейская группа рынков капитала Euronext договорилась поглотить греческую холдинговую компанию Euronext Athens Holding в рамках трансграничного слияния. Сделка должна упростить корпоративную структуру группы и усилить интеграцию греческого рынка в ее общеевропейскую деятельность, сообщает Cyprus Mail.

Новые условия для акционеров

Акционерам Euronext Athens предложат одну новую акцию Euronext за каждые 17 принадлежащих им акций греческой компании. Это улучшение по сравнению с предыдущим предложением, которое предусматривало одну акцию Euronext за 20 акций Euronext Athens.

При цене закрытия акций Euronext в 167,50 евро 25 ноября новый коэффициент обмена оценивает одну акцию Euronext Athens в 9,85 евро. Это на 38% больше оценки в 7,14 евро по предыдущему предложению. Акционеры, которые не поддержат слияние и не захотят получать акции Euronext, смогут воспользоваться правом выхода и получить 9,29 евро наличными за акцию.

Структура и регулирование рынка

Euronext заявила, что слияние должно обеспечить операционные, коммерческие и финансовые преимущества, а также устранить расходы на поддержание отдельного биржевого листинга греческого холдинга. Группа также рассчитывает более эффективно финансировать инвестиции в инфраструктуру греческого рынка.

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Регулирование греческого рынка после слияния не изменится: компании с греческими лицензиями продолжат управлять регулируемыми рынками и услугами постторгового обслуживания под надзором греческих властей. После вступления слияния в силу Euronext Athens Holding прекратит существование без ликвидации, а Euronext примет ее активы и обязательства и продолжит деятельность через филиал в Греции.

Необходимые согласования

Коэффициент обмена проверили нидерландский аудитор KPMG Accountants и независимый греческий эксперт Ernst & Young (Hellas). Завершение сделки зависит от одобрения акционерами обеих компаний, юридических процедур и процедур защиты кредиторов в Нидерландах и Греции, а также выдачи греческого предслиятельного сертификата.

Внеочередные общие собрания акционеров обеих компаний запланированы на 26 января 2027 года. Период для возражений кредиторов, как ожидается, завершится 2 марта 2027 года. После выдачи греческого сертификата стороны должны подписать нидерландский нотариальный акт, а слияние вступит в силу на следующий день.

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