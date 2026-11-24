В Анкаре, Турция, 24 ноября биткоин за последние 24 часа подешевел на 1,95% и торговался на уровне 60 358 долларов. Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта снижалась на фоне продолжительного оттока средств из спотовых биржевых фондов на биткоин и слабости всего рынка цифровых активов, сообщает Anadolu Agency.

Динамика крипторынка

Совокупная стоимость мирового рынка криптовалют сократилась на 1,05% — до 2,08 трлн долларов. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, за сутки подешевела на 0,17% и торговалась вблизи 1 698 долларов.

За последний год биткоин потерял 30,5% своей стоимости. Снижение его цены происходило вместе со спадом общего рынка цифровых активов примерно на 1%.

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Отток средств из ETF

Институциональный спрос на биткоин в этом месяце ослаб: спотовые ETF на биткоин зафиксировали чистый отток 4,14 млрд долларов. Это оказывало давление на рыночные настроения.

Аналитики отметили, что во вторник не было одного нового фактора, который непосредственно вызвал снижение. В то же время постоянный отток средств из фондов и осторожность участников рынка продолжали давить на криптовалюту.

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