Биткоин снижался третий день подряд на фоне распродажи технологических акций в Азии и падения фьючерсов на американские технологические компании. Курс крупнейшей криптовалюты опускался почти до 61 200 долларов, а затем восстановился примерно до 61 700 долларов, сообщает CoinDesk.

Рекордный отток из фонда BlackRock

В четверг спотовый биткоин-ETF iShares Bitcoin Trust от BlackRock зафиксировал чистый отток в размере 541,1 млн долларов. По данным Farside Investors, это крупнейший однодневный отток средств из фонда с начала его работы более двух лет назад. Предыдущий рекорд составлял 528,3 млн долларов и был установлен 30 января.

Индекс CoinDesk 20 снизился на 0,77%. Одновременно давление испытывали технологические рынки: южнокорейский индекс Kospi потерял более 5%, а акции производителей чипов SK Hynix и Samsung Electronics подешевели примерно на 6%.

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Ликвидации на крипторынке

За 24 часа объем торгов криптовалютными фьючерсами вырос на 31,7% — до 249,2 млрд долларов, тогда как открытый интерес сократился на 2,5%, до 109,9 млрд долларов, свидетельствуют данные CoinGlass. Такая динамика указывает на закрытие позиций трейдерами.

Объем ликвидаций за этот период достиг 718,6 млн долларов, причем 86,2% пришлось на длинные позиции — ставки на дальнейший рост цен. Открытый интерес в биткоин-фьючерсах уменьшился до 18 млрд долларов против 20 млрд долларов неделей ранее. Доля пут-опционов в дневном объеме торгов опционами на биткоин составила 61%, а индекс ожидаемой волатильности BTC DVOL вырос на 7%, до 49.

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