После отскока от минимума $57 500 в среду биткоин стабилизировался около $60 500, тогда как токены децентрализованных финансов и инфраструктурных криптопроектов продемонстрировали значительно более быстрый рост. По данным CoinDesk, с начала суток по UTC цена биткоина почти не изменилась, а американские фондовые рынки не работали из-за Дня благодарения.

DeFi- и инфраструктурные токены опередили биткоин

За последние 24 часа индекс CoinDesk DeFi Select вырос на 6,3%, а CoinDesk Infrastructure Select — на 6,6%. Для сравнения, биткоин прибавил 3,2%. Движение стало противоположностью динамики предыдущего дня, когда Ethereum и DeFi-активы теряли в цене примерно вдвое больше, чем биткоин.

Из 100 токенов, входящих в индекс CoinDesk 100, за 24 часа подорожали 93. С начала суток по UTC среди лидеров были Sei, выросший на 8,7%, Syrup с приростом 6,4% и Artificial Superintelligence Alliance, прибавивший 4,8%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отток средств из биткоин-ETF

В среду спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый отток $453 млн — седьмую подряд торговую сессию с оттоком капитала. На фонд BlackRock IBIT пришлось $329,7 млн этой суммы. С начала ноября совокупный отток из этих фондов составляет около $5,39 млрд, а их чистые активы сократились до $72,03 млрд со $104,27 млрд по состоянию на 29 октября.

На рынке деривативов открытый интерес во фьючерсах на биткоин за сутки вырос на 5,1% на фоне повышения цены на 3,1%. Объем торгов криптофьючерсами увеличился на 16,7% — до $236,2 млрд, а общий открытый интерес поднялся на 3,3%, до $104,1 млрд. В пятницу ожидаются досрочное завершение торговой сессии в США и экспирация биткоин-опционов на $7 млрд.

Читай нас в