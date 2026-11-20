Биткоин в конце четверга опускался почти до $61 300 — самой низкой отметки с начала июля. Это произошло после дебюта акций ИИ-компании Anthropic на Nasdaq на фоне распродажи технологических акций. Как сообщает CoinDesk, слабо также торговались Ethereum, XRP и Solana.

Ликвидации криптопозиций

За последние 24 часа криптовалютные биржи ликвидировали фьючерсные позиции на сумму более $600 млн, причем почти половина пришлась на последние 12 часов этого периода. CoinDesk отмечает, что стремительное закрытие позиций может свидетельствовать о снижении кредитного плеча на фоне волатильности после IPO Anthropic.

Anthropic вышла на Nasdaq 19 ноября 2026 года под тикером ANT. Компания привлекла около $81,3 млрд в рамках публичного размещения, а с учетом частного размещения на $26 млрд — $107,3 млрд. Акции разместили по $83, что превысило заявленный диапазон $70–78; торги они начали на уровне $111,50, а первый день завершили на отметке $97,17.

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Настроения на рынке

Фьючерсы на Nasdaq на момент публикации снижались на 0,7% и опускались ниже 200-дневной средней. Это произошло после падения индекса на 2,4% в четверг и, по оценке CoinDesk, указывало на сохранение осторожности инвесторов в отношении рисковых активов.

Старший директор криптомаркет-мейкера Wincent Пол Говард предположил, что после завершения IPO капитал может постепенно возвращаться в криптоактивы, хотя не ожидает резкого восстановления курса. В то же время сооснователь и генеральный директор Global Settlement Network Райан Керкли предупредил, что снижение интереса институциональных инвесторов к технологическим акциям может усилить давление и на криптовалюты, чувствительные к условиям ликвидности.

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