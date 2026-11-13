Биткоин в пятницу опустился ниже 70 тысяч долларов, достигнув самого низкого уровня с середины августа. Крупнейшая по капитализации криптовалюта потеряла 7,2% и по состоянию на 09:00 по Гринвичу торговалась по 68 143 доллара, сообщает Anadolu Agency.

Динамика крипторынка

За последние 24 часа цена биткоина колебалась от 67 653 до 73 638 долларов. С начала года криптовалюта потеряла 33,8% стоимости. Совокупная рыночная капитализация всех криптовалют сократилась на 5,8%, до 2,3 трлн долларов.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта, за сутки подешевел на 6,5%, примерно до 1 610 долларов.

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Влияние облигаций и заявлений ФРС

По данным агентства, доходность казначейских облигаций США выросла после публикации данных по инфляции, превысивших ожидания рынка. Длительное ценовое давление усиливали высокие цены на нефть.

Опасения инвесторов также подогрели жёсткие заявления представителей Федеральной резервной системы США. Некоторые чиновники предположили, что повышение ставки на 50 базисных пунктов может быть оправданным.

Ожидания усиления надзора

Кроме того, победа демократов на промежуточных выборах в ноябре и их контроль над обеими палатами Конгресса США со следующего года повысили ожидания инвесторов относительно усиления регуляторного надзора за криптоиндустрией.

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