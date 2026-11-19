На фоне ожиданий относительно процентных ставок в США биткоин восстановился примерно до $63 750 после того, как поздно в среду его цена опускалась ниже $63 000. С начала суток по UTC крупнейшая криптовалюта прибавила 1,6%, на столько же вырос индекс CoinDesk 20. При этом биткоин оставался на 11% дешевле, чем неделей ранее, сообщает CoinDesk.

Отток из биткоин-ETF

Американские спотовые ETF на биткоин зафиксировали в среду отток средств более чем на $300 млн, свидетельствуют данные Farside. На протяжении 12 из последних 14 дней инвесторы выводили средства из этих фондов.

Рост биткоина могли сдерживать ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США. Опубликованный в среду протокол заседания Федеральной резервной системы показал стремление регулятора к более высоким ставкам. В то же время часть аналитиков считает, что оценки чиновников уже устарели.

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Осторожность на рынке деривативов

Открытый интерес в деривативах на BTC вырос на 1,61% — до $42,5 млрд, несмотря на ликвидации позиций на $181 млн за последние 24 часа. На длинные позиции пришлось 77% этой суммы. Ставки финансирования оставались почти нейтральными, а трехмесячный годовой базис в течение дня сузился. По оценке CoinDesk, это указывало на осторожное позиционирование участников, а не на выраженные «бычьи» настроения.

В торговле опционами пут-опционы, используемые для защиты от падения цены, составили 70% объема. Согласно тепловой карте Binance, кластер ликвидности коротких позиций находился в диапазоне $64 000–$64 500, а ликвидность длинных позиций концентрировалась около $62 000–$62 340.

Внимание к размещению Anthropic

В четверг рынки также будут следить за первичным публичным размещением акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic. Ожидается, что компания продаст акции на сумму более $100 млрд, превысив по объему июньское размещение SpaceX. Часть аналитиков предполагает, что инвесторы могут продавать биткоин для покупки акций Anthropic, однако мнения о масштабе такого влияния расходятся.

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