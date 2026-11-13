Биткоин упал ниже 68 тысяч долларов и 200-недельной средней — CoinDesk

Биткоин опускался до 67 652 долларов, потеряв более 3,5% за сутки и 16% за месяц. Криптовалюта опустилась ниже 200-недельной скользящей средней, которая составляла около 68 тыс. долларов, сообщает CoinDesk.

Доллар и доходности облигаций выросли

Индекс доллара США DXY поднялся выше 103. Одновременно росли доходности государственных облигаций в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии. На момент одного из обновлений доходность 10-летних казначейских облигаций США составляла 5,125%, а 30-летних — 5,459%.

В более позднем обновлении CoinDesk отметил, что доходность 10-летних бумаг США выросла до 5,15%, прибавив почти 30 базисных пунктов за неделю. Аналитик Джим Бьянко написал, что в последнее время она росла более чем на 25 базисных пунктов за неделю лишь четыре других раза.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Настроения на фьючерсном рынке

Средняя ставка финансирования бессрочных фьючерсов на биткоин на криптобиржах впервые за месяц стала отрицательной, когда цена актива снизилась примерно до 68 500 долларов, свидетельствуют данные Glassnode. При отрицательной ставке трейдеры с короткими позициями платят трейдерам с длинными позициями, что отражает медвежье позиционирование на рынке.

Золото торговалось ниже 3 900 долларов за унцию, а фьючерсы на технологические акции также снижались. В то же время нефть отыграла часть предыдущего падения: WTI торговалась на уровне 89 долларов за баррель, а Brent — выше 96 долларов.

Читай нас в