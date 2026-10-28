В Претории, ЮАР, суд назначил бизнесмену и бывшему региональному казначею Африканского национального конгресса Сулиману Карриму залог в размере 100 тысяч рандов по делу о том, что он не вернулся для продолжения дачи показаний перед комиссией Мадланги. При этом он не вышел на свободу, поскольку остается под стражей по другому делу о попытке вывезти из страны два автомобиля.

Как сообщает Daily Maverick, Каррима задержали 15 октября в международном аэропорту имени О. Р. Тамбо, когда он собирался покинуть ЮАР. Ранее он уже давал показания комиссии, однако не вернулся для их продолжения, хотя должен был это сделать. Его адвокаты представили медицинские документы о непригодности клиента к участию в слушаниях, но Каррим отказался от независимого медицинского обследования.

Условия залога

Среди условий залога — обязанность адвоката Каррима в течение 48 часов связаться с комиссией Мадланги и согласовать дату следующей явки. Его паспорт должен оставаться у следователя до завершения судебного процесса и дачи показаний перед комиссией. Бизнесмену также запрещено покидать ЮАР без письменного разрешения суда.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прокуратура безуспешно пыталась пересмотреть вопрос о залоге, утверждая, что Каррим не раскрыл информацию об имуществе, принадлежащем его жене, а также об обвинениях в Мусине.

Отдельное дело в Мусине

В деле, которое рассматривает магистратский суд Мусины, Каррима и двух других обвиняемых обвиняют в попытке вывезти из ЮАР два автомобиля. По данным Национального органа прокуратуры, Каррим якобы действовал в сговоре со своими сотрудниками и пытался похитить принадлежащие Absa автомобили, вывезя их по поддельным документам.

Адвокат Каррима Ульрих Ру заявил, что защита двух других обвиняемых вела переговоры со стороной обвинения о признании вины. Daily Maverick со ссылкой на SABC называет их Мусой Пхири и Закесом Ибрагимом. Слушания в Мусине должны были возобновиться 30 октября, а дело Каррима о невозвращении в комиссию Мадланги назначили к рассмотрению на 8 декабря.

Читай нас в