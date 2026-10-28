В Гвадалахаре, Мексика, около 10 участников протеста за доступ к чистой водопроводной воде подали жалобы в Федеральную прокуратуру Мексики (FGR), заявив о пытках и незаконных задержаниях со стороны полиции штата Халиско. Об этом сообщает Mexico News Daily.

Среди заявительниц — адвокат и лидер коллектива «Доступ к здравоохранению, правосудию и образованию» Адриана Габриэла Арреола Дуэньяс, а также врач Даниэла Альварес Сепеда. Они рассказали о своем опыте на пресс-конференции. Их заявления и жалобы других участников акции расследует прокуратура штата Халиско, а Национальная комиссия по правам человека изучает возможные нарушения прав человека. FGR публично не сообщала, начала ли она собственное расследование.

Заявления задержанных

Арреола утверждает, что во время протеста 11 октября возле Каса-Халиско, официальной резиденции губернатора штата Пабло Лемуса, ее схватили трое полицейских. По ее словам, правоохранители оскорбляли ее, стянули с нее брюки и связали руки ее же шарфом. Она также заявила, что одна из сотрудниц полиции ударила ее ногой в спину, когда она лежала на земле, а правоохранители садились и прыгали ей на спину. Арреола сказала, что человек в гражданской одежде, который мог быть полицейским в штатском, ударил ее ногой по голове.

Альварес сообщила, что полицейские задержали ее после того, как она попала под струю водомета. По ее словам, она получила растяжение шеи и синяки, а правоохранители забрали ее телефон и повредили сумку. Она подчеркнула, что участники акции требовали только чистой воды, а не пытались выразить политическую позицию.

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Содержание под стражей и реакция властей

Обе женщины заявили, что после задержания их вместе с другими людьми несколько часов держали в небольшом помещении на территории Каса-Халиско. По их словам, там находились около 40 человек, у некоторых из которых были кровоточащие травмы. Задержанные также утверждают, что полицейские угрожали отвезти их туда, где их никто не найдет.

Во время протеста полиция применила слезоточивый газ и водометы. Десятки людей получили травмы, как минимум 39 человек были задержаны. Арреола и Альварес заявили, что впоследствии задержанных перевели в учреждение прокуратуры штата Халиско, где их содержали в холодных условиях без доступа к телефонам. Лемус 13 октября сообщил об освобождении всех задержанных, признал «серьезные ошибки» властей и заявил, что ответственных следует расследовать и наказать.

Министр безопасности Халиско Хуан Пабло Эрнандес Гонсалес отрицал, что именно он отдал приказ применить силу. В то же время он сказал, что в деле есть показания полицейских и командиров, а трое командиров могут понести наказание. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно осуждала предполагаемые пытки участников протеста.

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