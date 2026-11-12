Около 1 800 школ по всей Италии в четверг получили сообщения о минировании. Это произошло второй день подряд, при этом правительство страны считает угрозы вероятной серией ложных сообщений, передаёт UPI.

Совет правительства школам

Итальянские власти посоветовали учебным заведениям не проводить эвакуацию без конкретных доказательств того, что угроза представляет реальную опасность. Накануне подобные сообщения получили сотни школ в Италии, а также образовательные учреждения в других странах Европы.

Электронные письма, отправленные в среду в 6 300 государственных школ Италии, были подписаны именем «Мыхайло Андропов, лидер Вилаят ди Мизогинистан». Этого человека не считают реальным. В то же время, по информации газеты la Repubblica, родители учеников в Риме протестовали против директора школы, который отверг угрозу, и требовали от правительства общенациональных правил реагирования на такие случаи.

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Угрозы во Франции и Ирландии

Сообщения о минировании также поступали в школы Франции, где часть учреждений эвакуировали. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пока недостаточно данных, чтобы установить, могут ли за этими звонками стоять иностранные государства.

Угрозу также получил железнодорожный вокзал в Кале. Из-за этого задерживались поезда на севере Франции и на международных маршрутах. В среду угрозы поступили в школы Северной Ирландии и Республики Ирландия.

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