Около 27 иностранных торговцев в Беллвилле, пригороде Кейптауна в ЮАР, обратились в Высокий суд Западно-Капской провинции. Они заявляют, что городские власти Кейптауна и полиция не защитили их от предполагаемых угроз и запугивания со стороны антииммиграционных движений. Об этом сообщает TimesLIVE.

Заявителей поддерживает Сомалийская ассоциация Южной Африки (Sasa). В судебных документах, поданных в понедельник, они просят запретить движениям Operation Dudula и March and March Movement препятствовать их работе в торговой зоне Беллвилля, несмотря на действующие муниципальные разрешения на торговлю.

Заявления о блокировании торговых мест

По утверждению заявителей, с 30 июня участники двух движений начали не допускать иностранцев к торговым местам возле автобусного терминала Golden Arrow и торгового центра Middestad Mall. Эти места вместе образуют торговую зону Беллвилля. В судебных документах утверждается, что кампания была направлена против темнокожих иностранных неформальных торговцев.

Абдулхаким Мумин Салих Хусейн, гражданин Сомали, работающий в Sasa, указал в своем заявлении, что 1 июля торговцев, пытавшихся вернуться к своим киоскам, якобы встретили группы людей в одежде, которую связывали с Operation Dudula и March and March Movement. По его словам, им заявляли, что они не имеют права торговать в ЮАР и должны покинуть страну. Хусейн также утверждает, что с торговых мест принудительно убрали часть товаров и личных вещей.

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Претензии к властям и полиции

Заявители подчеркивают, что имеют законное право проживать и работать в ЮАР, а город выдал им разрешения на неформальную торговлю в соответствии с местными правилами. Они считают, что блокирование лишило их единственного источника дохода.

По словам Хусейна, около 13 торговцев обратились в полицейский участок Беллвилля, где примерно семь часов пытались получить помощь, однако им якобы отказали. Он утверждает, что правоохранители не открыли уголовных дел и не приняли письменных показаний, объяснив это тем, что торговцы не могли назвать предполагаемых нарушителей по именам.

Торговцы просят суд обязать органы власти разработать совместный план безопасного доступа к торговой зоне и предотвратить дальнейшее вмешательство в их работу. Городские власти Кейптауна заявили, что позже ответят на запрос Sunday Times. Представители Operation Dudula в Западно-Капской провинции сообщили, что не могут комментировать дело, поскольку не видели судебных документов. Изложенные в иске обвинения еще не были установлены судом.

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