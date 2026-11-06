Европейские расходы на оборону открывают быстрорастущий рынок для машиностроительных компаний и производителей промышленного оборудования, поставляющих продукцию оборонной промышленности. Об этом сообщает TimesLIVE со ссылкой на Немецкую ассоциацию машиностроения VDMA.

Ожидания компаний

По данным VDMA, около 43% машиностроительных компаний, уже работающих в сферах безопасности и обороны, рассчитывают как минимум удвоить связанные с этими направлениями доходы к 2030 году. Еще 46% участников ожидают умеренного роста.

Почти каждая третья компания, активная в оборонном секторе, прогнозирует рост в этом сегменте не менее чем на 15% в этом году. VDMA представляет 3 500 компаний в Германии и Европе.

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Барьеры для поставщиков

92% машиностроительных предприятий, активных в секторе, видят возможность расширить поставки в течение следующих 12 месяцев. В то же время компании назвали препятствиями для роста регуляторные требования, длительные процедуры закупок и слабые контакты с клиентами.

Заместитель исполнительного директора VDMA Хартмут Рауэн заявил, что ассоциация будет поддерживать компании в поиске партнеров и развитии рынка.

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