Во время одной из самых мощных геомагнитных бурь последних десятилетий, произошедшей 10–11 мая 2024 года, около 85% ионов в кольцевом токе Земли происходили из ее собственной ионосферы, а не из солнечного ветра. Такие данные получил японский спутник Arase, сообщает ScienceDaily.

Бурю, известную как буря Гэннона или буря ко Дню матери, вызвало поступление в магнитосферу Земли больших облаков заряженных солнечных частиц. Значение индекса SYM-H, который измеряет геомагнитное возмущение, тогда снизилось до −518 нанотесл. Это стало вторым по силе зарегистрированным геомагнитным возмущением с 1981 года.

Измерения кольцевого тока

Кольцевой ток — это область вокруг Земли на высоте тысяч километров над экватором, где циркулируют энергетические заряженные частицы, преимущественно ионы кислорода и водорода. Создаваемое ими магнитное поле частично противодействует магнитному полю планеты, поэтому во время бури фиксируется его ослабление.

Ученые давно рассматривали два основных источника частиц кольцевого тока: солнечный ветер и земную ионосферу — электрически заряженный слой верхней атмосферы. Во время майской бури спутник Arase пролетел через эту область вскоре после начала возмущения и повторно — вблизи его пика. Приборы аппарата позволили определить массу и энергию отдельных ионов.

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Ведущий автор исследования Наритоси Китамура из Института исследований космическо-земной среды Университета Нагои отметил, что это первое одновременное наблюдение ионов кольцевого тока и солнечного ветра во время бури такого масштаба. По его словам, примерно 85% ионов были кислородом из ионосферы Земли.

Ослабление магнитного поля

Вблизи пика бури Arase зафиксировал снижение интенсивности магнитного поля на 40% на высоте примерно 16 тысяч километров над Землей. Одновременно аппарат обнаружил уменьшение количества энергетических электронов, которые обычно движутся в этой части околоземного пространства.

Исследователи предполагают, что значительное количество более тяжелых ионов земного происхождения могло усилить магнитное возмущение и способствовать тому, что кольцевой ток достиг наибольшей интенсивности ближе к планете. Они также указывают, что для прогнозирования мощных геомагнитных бурь важными могут быть не только параметры солнечного ветра, но и процессы выхода атмосферных ионов в магнитосферу.

Результаты опубликовали в журнале Science Advances. Они также поддерживают подготовку предложенной миссии JAXA FACTORS с двумя спутниками, которая должна исследовать поступление ионов из атмосферы в магнитосферу и их роль в развитии геомагнитных бурь.

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