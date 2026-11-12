В Израиле блок лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота планирует отменить пять важных законов, принятых во время премьерства Биньямина Нетаньяху. Инициативу хотят реализовать до формирования нового правительства, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на газету Israel Hayom.

Лидеры блока договорились создать специальные парламентские комитеты, которые параллельно рассмотрят отмену этих законов. Ожидается, что большинство таких комитетов возглавит партия «Демократы» Яира Голана. Инициатива касается норм, которые, по мнению оппонентов, усилили политическое влияние на независимые институты и ослабили контроль над властью.

Изменения для судебной системы

Один из комитетов рассмотрит два закона, касающихся назначения судей и юридического сопровождения правительства. Первый закон изменил состав Комитета по отбору судей: двух представителей Израильской коллегии адвокатов заменили юристами, которых выбирают правительственная коалиция и оппозиция. Критики считали, что это усилило политическое влияние на назначения судей.

Второй закон разделил полномочия генерального прокурора между юридическим советником правительства и главным прокурором. Он также предоставил правительству более широкие возможности влиять на назначение и увольнение юридического советника, отклонять его правовые заключения или привлекать внешнее юридическое представительство.

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Полиция, медиа и полномочия премьера

Еще один комитет должен рассмотреть отмену изменений в работе подразделения, расследующего предполагаемые преступления полицейских. Закон вывел этот орган из-под прямого надзора профессиональных прокуроров и предоставил министру юстиции значительное влияние на назначение его руководителя. Оппоненты предупреждали, что такие изменения могут политизировать расследования и поставить под угрозу независимость подразделения.

Отдельно блок намерен отменить закон о медиа, который ослабил ограничения на перекрестное владение телеканалами и газетами и устранил институциональное разделение между редакциями и коммерческими интересами владельцев. Закон также ввел официальные измерения аудитории для распределения государственной рекламы; критики заявляли, что этот механизм может благоприятствовать вещателям, поддерживающим правительство.

Четвертый комитет будет работать над отменой поправки, которая ограничила основания для признания премьер-министра неспособным занимать должность исключительно физической или психической неспособностью. Оппоненты утверждали, что норму приняли для защиты Нетаньяху во время судебного процесса по делу о коррупции. Верховный суд отложил применение поправки до следующего созыва Кнессета.

Юридический советник Кнессета сообщил лидерам блока, что отмена судебных изменений может произойти относительно быстро, тогда как пересмотр закона о медиа будет более сложным. В воскресенье президент Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство, предоставив ему 28 дней с возможностью продления срока еще на 14 дней.

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